Gerenzano, dono speciale dal centro estivo al Villaggio amico

GERENZANO – “Ieri pomeriggio abbiamo ricevuto uno speciale dono da parte dei bambini del centro estivo di Gerenzano:

una scatola piena di meravigliosi disegni, pensieri pieni di dolcezza e affetto scritti dai bambini e dagli educatori del centro…oltre ad una dolcissima merenda! Una sorpresa che ha riempito di gioia i nostri ospiti e che ci fa sentire più vicini ai piccoli cittadini di Gerenzano”. A parlare i responsabili di Villaggio amico di via Stazione, la residenza anziani e centro polivalente gerenzanese.

“Grazie di cuore dalla direzione, da tutto lo staff e soprattutto dagli ospiti di Villaggio amico” rimarcano i responsabili della struttura.

Villaggio Amico è una residenza sanitaria assistenziale (rsa) situata a Gerenzano, in provincia di Varese. Un centro polifunzionale che offre un ventaglio di servizi adatti a ogni fase della vita, dall’infanzia fino alla terza età. Si avvale delle più moderne e innovative terapie e tecnologie per l’assistenza e cura degli anziani, supporto educativo e formativo per persone diversamente abili, pazienti malati di Alzheimer, riabilitazione e assistenza a domicilio.

14072021