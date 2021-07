LAZZATE – “Ciao Pierluigi Lucini amico e compagno di tante battaglie, di tanto lavoro, impegno e dedizione. Ho passato al tuo fianco anni bellissimi, abbiamo raggiunto risultati ineguagliabili, grazie alla tua precisione, la tua tenacia, la tua passione e il tuo spirito critico”. Così l’assessore comunale e consigliere regionale Andrea Monti riguardo alla scomparsa del 72enne Lucini, particolarmente attivo nel mondo del volontariato locale, come nel gruppo Gvat. Prosegue Monti: “Mi mancherai, come mancherai alla comunità lazzatese per cui hai dato tanto, fino all’ultimo, con una serietà e impegno esemplari, che con rammarico faticavi a trovare in tanti altri. Ti ho sempre detto che alla fine anche una goccia, insieme a tutti, faceva il mare, tu eri però l’onda più importante”.

Messaggio di cordoglio anche da parte del sindaco Loredana Pizzi: “Carissimo Pier, te ne sei andato e hai lasciato in tutti noi un grande vuoto. Ti ricorderemo sempre con molto affetto perchè sei stato una grande persona che ha dato tanto alla comunità lazzatese. La serietà, l’ impegno, la dedizione e la passione che mettevi in tutto quello che facevi saranno un esempio per tutti noi. Un grazie infinito per l’aiuto e la collaborazione che ci hai dato in tutti questi anni. Mancherai tantissimo. Alla tua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze. Ciao Pier, buon viaggio”.

Il funerale è previsto venerdì 16 luglio alle 10.30 nella chiesa della parrocchia di San Lorenzo a Lazzate, rosario dalle 10.15. “Si prega di non inviare fiori ma offerte per la ricerca sul cancro” l’invito dei famigliari.

(foto: Andrea Monti con Pierluigi Lucini)

