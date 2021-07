SARONNO – Pomeriggio odierno soleggiato a Saronno dopo la violenta grandinata di metà giornata, con danni ai vetri delle auto ed accumuli di ghiaccio ai bordi delle strade. Mentre in centro i forti e ripetuti temporale fra le 13.30 e le 14.15 circa hanno provocato parecchi allagamenti in strade e piazze, con difficoltà di passaggio per i pochi e frettolosi pedoni che per un motivo o per l’altro si sono trovati ad affrontare il maltempo.

Scenario meteorologico preannunciato da ieri dal Servizio meteo di Regione Lombardia, l’instabilità andrà avanti sino a sera: “Nelle ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno su buona parte della regione, con un minore interessamento delle zone della bassa pianura centro occidentale e Appennino, quindi in serata andranno incontro a progressiva attenuazione in particolare e con maggior probabilità sui settori di pianura. Le precipitazioni saranno a carattere temporalesco, con alta probabilità di fenomeni severi e diffusi tra la mattinata e la sera odierna”.

(foto: alcuni angoli di Saronno allagati)

