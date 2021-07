SARONNO – “Street soccer, game and fun”: questo il titolo dell’iniziativa che Fbc Saronno ed il nuovo Fc United portano da oggi all’oratorio San Giuseppe di via Torricelli 29 al quartiere Matteotti. “Continua il percorso verso la nuova stagione! Tappa all’oratorio del rione Matteotti. Vi aspettiamo numerosi” l’invito dei dirigenti dei due club. L’evento si svolge dal 14 al 16 luglio e poi ancora dal 21 al 23 luglio, sempre dalle 18.30 e sempre negli spazi oratoriani.

Dalla prossima stagione Fbc Saronno e Sporting Cesate hanno unito le forze creando, appunto, il Fc United per la promozione del settore giovanile. La nuova realtà nella prossima annata schiererà squadre in tutte le fasce d’età in ambito giovanile.

Ad accogliere i bimbi all’oratorio del quartiere Matteotti ci saranno gli allenatori del Football club Saronno e del Fc United, per trascorrere assieme alcune ore nel segno del divertimento e, ovviamente, anche all’insegna di tanto calcio.

(foto: giovanili del Fbc Saronno)

14072021