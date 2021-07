SARONNO – Buon debutto per la delegazione Osa che sta partecipando agli Europei under 20 a Tallin. Il primo a debuttare, al suo esordio in maglia azzurra il 18enne Edorado Luraschi che oggi nella sua batteria ha fermato il cronometro a un 10.63, arrivando quinto al traguardo e qualificandosi per le semifinali.

Il prossimo step è alle 15.45 con le semifinali dove il saronnese arriva con il decimo tempo. Tra gli azzurri di questo europeo sono presenti anche altri due atleti “made in Osa” la saronnese Giorgia Marcomin che correrà i 100 metri ostacoli e il cairatese Filippo Cappelletti che disputerà i 200 metri e nella staffetta 4×100 con Edoardo Luraschi.

Per tutti e tre la stagione ha segnato la ripartenza dopo l’anno di Covid e la convocazione azzurra è stata l’emozione arrivata dopo buoni risultati e la soddisfazione di tornare in pista e ad allenarsi insieme ai compagni.

I giovani talenti dell’Osa si sono preparati in modo diverso alla sfida di Tallinn: Luraschi e Cappelletti hanno partecipato ad un raduno nazionale mentre Giorgia ha seguito un allenamento al mattino e uno specifico sugli ostacoli al pomeriggio. Per tutti l’obiettivo è migliorare il proprio personale, vivere al massimo l’esperienza e godersi il debutto in azzurro.

