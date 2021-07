LOMAZZO – Per la mattinata dedicata alle figure che rappresentano e fanno funzionare un paese, i bambini di “Camp al campo” promosso al centro sportivo dall’Esperia Lomazzo hanno nei giorni scorsi avuto l’opportunità di conoscere una “delegazione” dell’amministrazione comunale di Lomazzo.

“Abbiamo ospitato: Annamaria Conoscitore, vicesindaco, assessore all’istruzione e referente della scuola d’arte Melotti di Lomazzo; Nicola Fusaro, assessore comunale all’Ecologia e ambiente, salute, lavoro commercio e attività produttive, nandi regionali, sport e tempo libero. Naturalmente gli “intervistati”, con molta spontaneità hanno risposto a tutte le domande. Lo staff di camp al campo e tutto il direttivo di Esperia Lomazzo calcio, ringraziano immensamente per aver accolto il nostro invito” rimarcano i responsabili del camp estivo che si sta tenendo in questo periodo negli spazi del centro sportivo di via del Filagno.