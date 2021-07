Caronno Pertusella, super lavoro per gli ecovolontari

CARONNO PERTUSELLA – “Siamo campioni nel calcio, ma siamo anche campioni di inciviltà. Materiale raccolto dagli ecovolontari l’altra mattina”: questo l’amaro commento di uno degli ecovolontari di Caronno Pertusella, i volontari che periodicamente si occupano della raccolta dei rifiuti, soprattutto nelle zone periferiche e boschive alle porte della città. E stavolta il “bottino” è stato particolarmente ampio, rifiuti domestici ed indifferenziati gettati ai margini di strade e nel verde: per l’ennesima volta l’intervento degli ecovolontari ha consentito di eliminare queste discariche abusive, disseminate a “macchie di leopardo” sul territorio comunale.

Tutto quanto è stato suddivisi accuratamente e posizionato nei sacchi, per favorire quindi la raccolta degli addetti della nettezza urbana comunale, che quindi si occuperanno del corretto smaltimento dei rifiuti trovati, come sempre avvenuto anche in passato. Da via Bergamo a molte altre aree cittadine, i rifiuti anche stavolta sono stati tutti recuperati.

(foto: i tantissimi sacchi, riempiti con i rifiuti trovato nel corso dell’ultima raccolta che è stata eseguita dagli ecovolontari)

