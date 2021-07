SARONNO – Un importo pari a 28.750 euro è stato dedotto dalle fatture che il Comune di Saronno paga ad Amsa per la gestione dei Servizi di Igiene Ambientale, servizi in cui è inserita anche la pulizia stradale in occasione delle nevicate sul territorio.

“Molti cittadini ricorderanno che a fine dicembre 2020, a seguito del disservizio occorso per la rimozione della neve caduta in quei giorni, l’Amministrazione, attraverso un incontro richiesto dal sindaco Augusto Airoldi e dall’assessore Franco Casali con l’amministratore delegato di Amsa ed il responsabile operativo del Piano neve, aveva preteso il rispetto delle condizioni di contratto per la fornitura di un servizio neve adeguato – si legge in una nota del Comune – In seguito, gli uffici comunali avevano proceduto al calcolo delle penali previste dal contratto, richiedendole e sollecitandole ad Amsa con una nutrita corrispondenza e scambio di documenti”.

“Possiamo confermare con soddisfazione che Amsa ha ora riconosciuto al Comune di Saronno, con note di credito, l’intero importo 28.750 euro –spiega l’assessore comunale all’Ambiente, Casali – importo che è stato così portato in deduzione di quanto fatturato per la gestione dei servizi appaltati”.

“Questo pagamento di penali contrattuali comprova che l’Amministrazione comunale operò correttamente per l’attivazione del servizio neve e che il disservizio occorso in una situazione eccezionale a seguito di una nevicata di inusuale portata non era pertanto ad essa imputabile” sottolineano dal Municipio.

15072021