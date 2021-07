Nuova Segnaletica, sopralluogo di Ciceroni: “Non è scarsa qualità ma una tecnica che garantisce maggior durata”

SARONNO – “Ho ricevuto diverse osservazioni, oltre alla prima comparsa su il Saronno, relativamente al lavoro di segnaletica orizzontale effettuato nei giorni scorsi in via Cantore, Rimembranze, Vittime del Lavoro, Alliata e sono andata personalmente a verificare”.

Sono le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici Novella Ciceroni che risponde personalmente alle segnalazioni e alle perplessità arrivate da alcuni cittadini.

“Il prodotto posato è un sistema verniciante bicomponente a base di metil metacrilato strutturato “a goccia”. Non si tratta della classica vernice spartitraffico, con garanzia di vita utile sei mesi, ma si distingue per una elevata proprietà antisdrucciolo ed una maggiore visibilità notturna, oltre ad una vita utile garantita di tre anni.

La caratteristica finitura “gocciata” non è indice di scarsità quantitativa o qualitativa del prodotto ma peculiarità: alcune vie del Centro hanno già visto negli anni passati la posa di tale sistema, con ottimi risultati visibili ancora oggi nelle vie Carcano, via Caduti della Liberazione, via Marconi, via Pellico e via San Francesco.

Naturalmente, eventuali mancanze nella posa saranno verificate a consuntivo dei lavori, non solo mediante riscontro visivo ma, come previsto da capitolato speciale d’appalto, mediante prove strumentali”

15072021