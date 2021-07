SARONNO – Ieri tamponamento fra due auto all’imbocco di via Sampietro al confine fra Saronno ed Origgio; è successo alle 16.45 e due persone hanno avuto bisogno di cure mediche, un 46enne ed un 47enne; gli uomini sono stati trasportati all’ospedale di Saronno per essere medicati. Sul luogo del sinistro una ambulanza del Sos Uboldo, vigili del fuoco e polizia locale. Gli agenti si sono occupati dei rilievi del sinistro per chiarire l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità.

Intossicazione etilica in zona stazione centrale di piazza Cadorna a Saronno, nel pomeriggio dell’altro giorno intervento dell’ambulanza per soccorrere un trentenne che stava male: si è comunque ben presto ripreso.

Infortunio in una ditta di via Isonzo a Turate, ieri alle 22 sono intervenuti i carabinieri ed una ambulanza del Sos Uboldo per soccorrere un uomo di 55 anni; è stato trasportato con l’autolettiga all’ospesale di Saronno, le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione.

(foto archivio)

15072021