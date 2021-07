Solaro: Nilde Moretti incontra Sabrina premiata con l’Excelencia académica

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del sindaco di Solaro, Nilde Moretti.

“Ho incontrato Sabrina Rizzello per il conseguimento del primo premio di Excelencia Académica para estudiantes internacionales. Si tratta di un premio conferito da parte dell’Universidad Complutense de Madrid presso la quale Sabrina ha completato il secondo anno di magistrale in qualità di studentessa del programma Erasmus+. Al riconoscimento del prestigioso premio hanno concorso gli ottimi risultati accademici e la stesura di un saggio in merito al suo soggiorno presso la capitale spagnola. Sabrina ha 23 anni, è nata a Milano, vive ed è cresciuta a Solaro, ha frequentato il liceo linguistico presso l’istituto S.M. Legnani di Saronno, ha studiato Lingue e Letterature straniere presso l’Università degli Studi di Milano, dove ha conseguito la laurea triennale. Attualmente sta terminando il ciclo di studi magistrale, sempre presso Unimi, frequentando il corso di laurea in Lingue e Letterature europee ed extraeuropee, specializzandosi in ambito spagnolo”.

(foto: il sindaco di Solaro, Nilde Moretti; con Sabrina Rizzello)

15072021