A Saronno premiere in stile Hollywood per il film su Gianfranco Librandi

SARONNO – Venerdì 24 settembre dalle 20 al cinema Silvio Pellico. Questa la data della premiere saronnese dell’ultimo film del regista Luciano Silighini Garagnani “Da una corsa in bicicletta” dedicato alla vita dell’onorevole Gianfranco Librandi, partendo dal padre Domenico eroe della resistenza varesina.

Invito riservato alla stampa,alle autorità politiche cittadine,agli attori,alla crew e agli invitati della produzione. Il red carpet inizierà alle 20 coi fotografi schierati che accompagneranno gli ospiti con le foto fino all’ingresso in sala dove lo stesso Silighini condurrà la serata.

Evento in stile Hollywoodiano,anticipa il regista e che avrà un’anteprima e un epilogo mondano di alto livello. “Il 4 settembre saremo a Venezia per un aperitivo rinforzato e open bar sulla terrazza dell’Hotel Excelsior che è stata riservata in modo esclusivo per noi” continua Silighini “considerata il quartier generale del Festival,avremo in terrazza 70 ospiti appartenenti alla cultura e allo spettacolo e ovviamente ci sarà Gianfranco Librandi,mia fonte di ispirazione per questo film. Festeggeremo la fine della post produzione e del montaggio pronti alla prima saronnese del 24 settembre” va avanti il regista “poi tra il 10 e il 20 febbraio 2022 saremo all’Efm del Festival del cinema di Berlino dove ci sarà la premiere per tutto il pubblico e da lì l’uscita nelle sale Europacinemas e soprattutto on demand su Amazon prime”

(nell’immagine, la locandina del film)

16072021