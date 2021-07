SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota dell’Amministrazione comunale.

E’ un’estate sportivamente calda per la città di Saronno, che ha appena applaudito la vittoria del campionato da parte dell’AZ Robur Basket e si appresta a tifare per la Saronno Softball Asd nell’imminente Coppa delle Coppe Europea che si svolgerà a Saronno dal 15 al 21 agosto prossimo.

La società cestistica cittadina, dopo aver vinto gli spareggi nazionali domenica scorsa portando a sette i titoli ufficiali conquistati nella sua storia, ha annunciato l’intenzione di rimandare il sogno di giocare in serie B per avere una tempistica più favorevole che le consenta di progettare il salto di categoria, che senza dubbio richiede sforzi organizzativi ed economici di grande impatto.

A questo proposito, l’Amministrazione saronnese ha seguito da vicino la squadra nelle ultime settimane, accarezzando, come tutti i cittadini tifosi, l’dea di veder l’AZ Robur giocare un campionato nazionale.

“Comprendiamo le scelte della società, ancor più in un momento così delicato dal punto di vista sanitario com’è quello in cui le società sportive si trovano ad operare da un anno e mezzo a questa parte – commenta il sindaco Augusto Airoldi – D’altro canto, confermiamo la nostra disponibilità a collaborare affinché, vincendo nuovamente il campionato nella prossima stagione, la squadra possa trovarsi meglio attrezzata per dire di sì alla prestigiosa serie B”.