Calcio, prima sgambata del Fbc Saronno. Settimana prossima presentazione, raduno in agosto. Le prime amichevoli

CESATE – Pre-ritiro per il Fbc Saronno: sul sintetico del centro sportivo di via Dante a Cesate il nuovo allenatore Nicolò Taroni ha dato appuntamento a giocatori vecchi e nuovi chiamati a vestire la maglia biancoceleste nella prossima stagione per il ritorno in Promozione dopo la fusione con il Gorla Maggiore, che ha portato in dote questa categoria.

Presentazione e raduno – Già definite le tappe in vista del prossimo campionato: la presentazione dovrebbe tenersi giovedì 22 luglio, poi un periodo di vacanza e quindi da lunedì 23 agosto partirà la preparazione, probabilmente sempre sui campi del centro sportivo di Cesate, in via Dante.

Le amichevoli pre stagionali – Già definite anche le prime amichevoli: la squadra giocherà il 21 agosto alle 20 contro il Varese, ed il 25 agosto alle 19.30 contro il Tradate; probabilmente sempre allo stadio di Cesate.

(foto archivio: il Fbc Saronno si prepara a ritornare in campo dopo il lungo stop per le fasi più acute della pandemia da coronavirus)

16072021