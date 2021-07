SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’associazione Cantastorie in merito alla vicenda dell’allontanamento dal percorso museale di Villa Gianetti

L’Associazione Cantastorie è stata menzionata in alcuni recenti articoli apparsi sulla stampa locale come oggetto di discussione.

A questo proposito, Cantastorie desidera precisare che:

– l’Associazione si prefigge esclusivamente di valorizzare il patrimonio storico e artistico di Saronno e del Saronnese (civile, religioso, museale, archivistico) avvalendosi del contributo di un gruppo di iscritti, volontari appassionati, formati e disponibili per la conduzione di visite guidate ai luoghi d’interesse;

– per sua natura, da sempre l’Associazione è disponibile a collaborare con le Amministrazioni Comunali in funzione delle proprie competenze e della validità delle proposte ricevute. Oggi Cantastorie sta collaborando prevalentemente con la Comunità Pastorale Crocifisso Risorto per l’organizzazione di visite guidate a San Francesco e per il lancio di un Progetto più articolato, supportato da finanziamenti della Fondazione Comunitaria del Varesotto

L’Associazione è comunque in contatto con l’Amministrazione Comunale; quindi resta pienamente disponibile per discutere proposte di collaborazione provenienti dall’Amministrazione stessa, se compatibili con le proprie competenze, disponibilità e finalità.

Qui l’intervento di Forza Italia

Qui l’intervento di un gruppo di esponenti del mondo politico

Qui la replica dell’assessore Laura Succi