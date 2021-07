CERIANO LAGHETTO – “Ho firmato l’ordinanza anti-tir, in supporto ai lavoratori della Gianetti Ruote in presidio fisso ventiquattro ore al giorno, per impedire agli sciacalli della delocalizzazione di portare via i macchinari dallo stabilimento. Giù le mani dalla nostra storia”. Così il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo.

L’ordinanza prevede il divieto di accesso per i camion nel piazzale davanti alla Gianetti Ruote in via Stabilimenti: un modo per cercare di evitare che la fabbrica sia “svuotata” di macchinari e materiale in vista della chiusura.

Fondata nel 1880 a Saronno e che, con sede in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto, conta 152 dipendenti; attualmente produce ruote per camion e per le celebri motociclette della Harley Davidson ed è di proprietà di un fondo investimenti tedesco, che controlla anche molte altre aziende in svariati settori compreso quello dei giocattoli e del modellismo.

