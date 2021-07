Domani, notte bianca a Origgio: musica e salamelle. Qui il programma

ORIGGIO – Quest’anno appuntamento con la notte bianca ad Origgio che porterà il nome di “Notte sotto le stelle 2021”. L’evento si terrà tra sabato 17 luglio e domenica 18 luglio, dalle 18 alle 2. Ci sarà un programma molto variegato: diverse le iniziative pensate che andranno a movimentare la serata e sono diverse le attività che hanno aderito.

Partendo da Corte Fabbrica in cui ci sarà l’esibizione canora della band “Doctor beat”, mentre a parco Borletti potrete trovare una jazz jam session a cura di Hesperia Aps e alla baita degli alpini potete assaggiare pietanze culinarie dai panini alle salamelle e molto altro.

In piazza Immacolata ci sarà il complesso musicale Sagi Rei.

Saranno molteplici gli spettacoli musicali che saranno distribuiti per le vie del paese a cura degli esercenti locali, in via G.B Lombardi presso “La plaza de Carlos” e in via Dante presso “R1 caffè”.

Tutti i locali di ristorazione saranno aperti sino alle ore 2.

Negli ultimi giorni la lista Promuovere Origgio ha criticato la scelta di organizzare l’evento. La replica del sindaco Evasio Regnicoli: “Chi non se la sente di partecipare alla notte bianca può rimanere a casa. Abbiamo previsto le sedie individuali per le persone nei concerti. Son ben altre le situazione preoccupati per gli assembramenti”

(foto archivio)