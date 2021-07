SARONNO – L’hub saronnese ormai funziona quasi esclusivamente per le seconde dosi e così si è studiata una nuova programmazione con alcuni giorni di chiusura, con un periodo di pausa a cavallo di Ferragosto e soprattutto il progetto di studiare un’agenda ad hoc per i ragazzi in modo che possano vaccinarsi prima di tornare a scuola.

Ma andiamo con ordine. In questi giorni l’hub vaccinale di Saronno funziona (grazie a Medici Insubria e ai volontari di Croce Rossa, Protezione civile, Anc e alpini) a pieno regime con una media tra le 900 e le 1000 inoculazioni al giorno.

Dalla settimana del 26 luglio inizieranno le chiusure: alcune giornate il centro vaccinale sarà attivo solo al mattino, come il 28 luglio, altre sarà proprio chiuso. Fino ad arrivare alla chiusura totale dal 13 al 29 agosto.

Dal 30 agosto riprenderà l’attività a pieno regime è previsto la riapertura sia con prime che con seconde dosi e con un’agenda specifica, richiesta da Regione Lombardia, per i ragazzi .per fare in modo che possano tornare a scuola vaccinati