LIMBIATE – Doppio appuntamento elettorale a Limbiate tra oggi 16 e domani 17 luglio.

Questo pomeriggio alle 17.30, presso la piazza Aldo Moro di Villaggio Giovi, il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle terrà una conferenza stampa alla presenza del candidato sindaco Mario De Giorgio: oltre ai giornalisti sono invitati anche i cittadini “Sarà l’occasione – spiegano i pentastellati – per comunicazioni importanti che riguardano le prossime elezioni comunali”.

Domani 17 luglio, dalle 18 alle 23, il candidato del centrosinistra Giancarlo Brunato sarà sempre in piazza Aldo Moro per incontrare i cittadini e parlare di progetti e programmi, insieme ai rappresentanti delle tre liste che lo sostengono: Pd, “Limbiate Solidale” e “Su la testa per Limbiate”. In anfiteatro ci sarà la possibilità di fare l’aperitivo o cenare (panini, birra e salamella).

Si tratta dei primi appuntamenti elettorali che certamente segneranno l’estate limbiatese: per il momento, oltre ai due candidati impegnati in questi giorni nelle presentazioni ufficiali, pare certa soltanto la ricandidatura dell’attuale sindaco Antonio Romeo, sostenuto dalla stessa colazione che negli ultimi cinque anni è alla guida della città.

