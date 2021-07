TRADATE – Macabra iniziativa di alcuni attivisti animalisti che alle porte del Parco Pineta, la zona naturalistica fra Tradate ed il vicino comasco, hanno fatto comparire un fantoccio impiccato.

Iniziativa choc, sulla quale si sofferma un comunicato del gruppo “Cento per cento animalisti”, che pubblichiamo in sintesi: “Si spara, si spara sempre al Parco Pineta, di giorno, di notte, omportante è ammazzare più animali possibile. Invece di cercare soluzioni civili, chi governa da quelle parti preferisce fare da scendiletto ai cacciatori. Nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 14 luglio, alcuni militanti si sono recati nuovamente al Parco Pineta in località Cascina Pianbosco ed hanno “impiccato” un fantoccio cacciatore, sacchetto nero in testa, cappio e cartello con scritto: “cacciatore infame”. Un’azione ovviamente provocatoria contro questi figuri che senza scrupoli uccidono mamme e cuccioli di cinghiale. Spesso i poveri animali feriti riescono a scappare morendo successivamente di atroci sofferenze. La nostra lotta di denuncia delle mattanze e in difesa dei poveri animali continua”.

16072021