Pd Saronno: “Il disagio causato ai saronnesi è costato caro ad Amsa”

SARONNO – “Il disagio causato ai saronnesi è costato caro ad Amsa, ricorderete la nevicata, i loro mezzi spala neve non usciti come da contratto nottetempo? Bene il tutto fa un conto di 28.750 euro”. Lo fa notare la sezione cittadina del Pd, in relazione alla decisione di Amsa di risarcire il Comune saronnese.

Come ricordano dalla sede cittadina di via Garibaldi del Partito democratico “l’importo della penale è stato portato in deduzione di quanto fatturato da Amsa per la gestione dei servizi ambientali, servizi in cui è prevista anche la pulizia stradale in occasione delle nevicate. La piena accettazione della responsabilità da parte del fornitore, comprova che l’Amministrazione operò correttamente“.

(foto una immagine di fine dicembre di una piazza Libertà piena di neve. In occasione di quella intensa nevicata, non mancarono i disagi per tanti cittadini. Ora il Comune ha ottenuto un risarcimento da parte della società della nettezza urbana)

16072021