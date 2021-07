SARONNO – Carabinieri, polizia locale e ambulanza mobilitati ieri pomeriggio nel cuore della ztl per l’aggressione avvenuta in piazza De Gasperi poco dopo le 17,30.

Secondo una prima ricostruzione la titolare di un bar è stata colpita in testa da due pugni dopo aver rifiutato da dare una sigaretta ad un donna nota per aver avuto problemi psitici.

Come detto tutto è successo intorno alle 17,30. Entrata come una normale cliente la donna aveva incominciato a chiedere con insistenza una sigaretta e al rifiuto della proprietaria l’ha colpita due volte alla testa. Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza che ha portato la vittima, in codice verde, al pronto soccorso per alcuni controlli e accertamenti. Nel frattempo sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia cittadina che hanno ricostruito l’accaduto.

La donna protagonista dell’aggressione si è allontanata subito dopo aver assestato i due colpi. Anche per questo subito dopo l’aggressione carabinieri e polizia locale hanno realizzato una serie di sopralluoghi in centro per cercare di rintracciarla.

