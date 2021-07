SARONNO – Disavventura per Odino cane saronnese spaventato dai botti al punto da scappare dalla proprietaria ma messo in salvo e “restituitole” dai clienti della Club House che l’hanno notato vagare in via Biffi.

E’ quanto accaduto qualche giorno fa quando, forse finendo la scorta di giochi pirotecnici acquistati per la finale degli Europei di calcio, qualcuno si è divertito a sparare dei botti nella zona di via Varese.

Odino, che si trovava a poca distanza con la sua padrona Mara, è rimasto terrorizzato ed ha iniziato a correre all’impazzata fino dall’altra parte della città in via Biffi. Qui è stato notato da alcuni clienti che stavano cenando alla Club House che lo hanno fermato e messo in sicurezza. E’ stato quindi restituito alle cure di Mara

Un ringraziamento ai protagonisti di questa storia che fortunatamente ha un lieto fine arriva da Enpa: “Grazie per il loro intervento a Valeria, Stefano, Saiuru, Manuel, Sara e la sua compagnia e il personale di Club House ma anche ai nostri volontari Barbara e Mimmo”.

E non manca un appello: “Invitiamo a fare un uso responsabile dei botti, questo episodio racconta quanto siano pericolosi. Nella fuga poteva rimanere ferito sia Odino sia qualche altro utente della strada”.