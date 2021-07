SARONNO – Pochi giorni di chiusura per vivere al meglio l’emozione del matrimonio e poi al rientro al lavoro l’amara sorpresa coi danni e i resti del furto messo a segno proprio durante la licenza nuziale.

E’ quello che è successo alla trattoria giapponese di via Grossi. I proprietari hanno raccontato l’accaduto con un post sulla propria pagina Facebook.

“Tre giorni chiusi per il nostro matrimonio – lo sfogo dei proprietari – Ennesima effrazione. Ma la vostra dignità dov’è?”. Rispondendo ai commenti dei clienti, altrettanto amareggiati, i titolari spiegano che i ladri sono riusciti ad impossessarsi di denaro ed alcune bottiglie. Non sono mancati i danni visto che oltre alla vetrata i malviventi hanno rotto anche le telecamere appena posizionate. Del resto il ristorante era stato già preso di mira.

Grande l’amarezza dei proprietari ma anche dei saronnese che dai clienti abituali ai residenti della zona hanno espresso solidarietà ai ristoratori e tante congratulazioni per il matrimonio. E non è mancato chi ha deciso di ripromettersi una cena in modo da far sentire concretamente la vicinanza ai proprietari.

