SARONNO – L’allenatore Tato Grassi ha lasciato l’Az Robur Saronno, portata nei giorni scorsi alla vittoria alla finali nazionali di C Gold, con la società che ha poi deciso di rinunciare al salto in serie B, cedendo il titolo al Legnano.

“Il traguardo è stato raggiunto a braccia alzate pieni di felicità: con coach Tato Grassi la Robur Basket Saronno ha vinto il suo settimo titolo, un titolo che rimarrà per sempre scolpito negli annali. In mezzo alle difficoltà della stagione pandemica, tra tamponi e viaggi in sicurezza, infortuni e quarantene, con tanto bel basket messo in mostra sui parquet della Lombardia e di mezza Italia, un’idea giovane e brillante, che ci ha regalato un’emozione indelebile – ricordano dall’Az Saronno – Da oggi possiamo chiamarlo Nemo, lui che è stato profeta in patria. Da saronnese ed ex giocatore di Saronno, ha vinto con una squadra che ha mostrato spirito e talento Robur dall’inizio alla fine di questi due anni anche grazie al suo esempio ed ai suoi insegnamenti. Le nostre strade si separano oggi con un campionato vinto e con un grazie enorme come il PalaRonchi! Grazie Tato, roburino per sempre, è stato bellissimo vincere insieme”.