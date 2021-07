CERIANO LAGHETTO / SARONNO – “Il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ha convocato il tavolo “Gianetti Ruote” per giovedì prossimo. Ottima notizia! L’Italia deve fare quadrato sulla salvaguardia dei suoi stabilimenti storici. Gianetti ha alle spalle 100 anni di storia! Salvaguardiamo il made in Italy e i nostri lavoratori italiani”. A dare notizia della convocazione da parte del ministro è il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo. L’Amministrazione comunale cerianese sta seguendo da vicino l’evolversi della crisi.

Fondata nel 1880 a Saronno e che, con sede in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto, la Gianetti Ruote conta 152 dipendenti; ed attualmente produce ruote per camion e per le celebri motociclette della Harley Davidson. L’azienda è di proprietà di un fondo investimenti tedesco, che controlla anche molte altre aziende in svariati settori compreso quello dei giocattoli e del modellismo.

QUI TUTTI GLI ARTICOLI SULLA VICENDA

(foto: Dante Cattaneo al presidio della Gianetti Ruote, in questi giorni)

17072021