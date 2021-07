CERIANO LAGHETTO / SARONNO – Uno spiraglio per la Gianetti Ruote? A riferire del possibile interessamento per l’azienda da parte di un compratore è stato al presidio di fronte ai cancelli della fabbrica, nelle scorse ore, il segretario generale della Fiom Cgil Brianza, Pietro Occhiuto, Lo scorso 3 luglio è stata avviata la procedura di licenziamento collettivo di tutti i 152 dipendenti e la contestuale chiusura dello stabilimento: a quanto pare, dunque, ci sarebbero ora la possibilità di una cessione della fabbrica, perchè possa continuare la propria attività. Sarà sicuramente uno degli argomenti al centro del confronto al “tavolo Gianetti” che è stato convocato per giovedì prossimo al Ministero per lo Sviluppo economico.

Fondata nel 1880 a Saronno e che, con sede in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto, conta 152 dipendenti; attualmente produce ruote per camion e per le celebri motociclette della Harley Davidson ed è di proprietà di un fondo investimenti tedesco, che controlla anche molte altre aziende in svariati settori compreso quello dei giocattoli e del modellismo.

(foto: Pietro Occhiuto al presidio Gianetti Ruote)

