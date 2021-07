ORIGGIO – Contagi da coronavirus in crescita in tutta Italia ed anche nella zona, la lista civica d’opposizione Promuovere Origgio chiede al sindaco Evasio Regnicoli di valutare la sospensione dell’evento della Notte bianca in paese.

“Sabato 17 luglio si terrà la notte bianca nella nostra Origgio – ricordano dalla civica – Una scelta che sicuramente sarà stata attentamente valutata dal sindaco e dalla sua Giunta ma che riteniamo inopportuna visto purtroppo che la curva dei contagi, in questi giorni, ha ripreso a crescere e certo non rappresenta una situazione rassicurante. Le situazioni che possono nascere da scelte ed azioni compiute da privati cittadini sono di difficili controllo, se però si sceglie deliberatamente di creare presupposti di aggregazione, non avendone l’obbligo, ci dobbiamo interrogare”.

Proseguono da Promuovere Origgio: “L’amministrazione comunale ed il sindaco, che tra le tante responsabilità ha soprattutto quella di tutelare la salute di tutti i cittadini origgesi, considerato il periodo che stiamo vivendo, dovranno eventualmente rispondere delle proprie azioni. Noi invitiamo il sindaco a valutare attentamente se dare seguito a questa iniziativa”.

(foto: un gazebo di Promuovere Origgio)

17072021