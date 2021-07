SARONNO – Continuano i controlli della polizia locale per garantire il rispetto delle norme che regolano l’attività delle diverse attività commerciali. In particolare negli ultimi mesi i controlli vengono fatti in concomitanza con gli accertamenti sul fronte del rispetto delle norme anticovid.

Nell’ultima serie di controlli è stata emessa una sola sanzione a carico di un’attività alle porte del centro storico. Il centro estetico rispettava le norme anticovid, il personale e i clienti avevano le mascherine ed erano rispettati anche tutti gli altri obblighi previsti per mantenere il distanziamento sociale ma al momento dell’accertamento il direttore tecnico non era presente.

Così è scattato un verbale da 860 euro che i titolari dell’attività dovranno pagare nei prossimi giorni. L’accertamento è stato eseguito qualche giorno fa in mattinata. Quella del direttore tecnico è una figura essenziale per garantire il rispetto di tutte le norme anche sul fronte della sicurezza.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale)