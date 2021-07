SARONNO – Gravissimo incidente sulla tangenzialina sud di Saronno, questa mattina in via Parma, dove ha perso la vita un giovane motociclista. Alle 6.20 si è verificato lo scontro fra una Seat Ibiza che proveniva da Saronno, viaggiava verso Origgio e stava facendo manovra per immettersi nella stazione di servizio, ed una motocicletta che arrivava in senso opposto. Il centauro, di 28 anni ed originario del vicino comasco (a quanto pare si stava recando a Malpensa, per lavoro) è stato sbalzato a terra, e le sue condizioni sono subito apparse molto serie, sul posto sono intervenute oltre ai carabinieri della locale Compagnia ed ai vigili del fuoco del distaccamento saronnese anche le ambulanze di Croce rossa e Croce azzurra, auto-infermieristica ed auto-medica. Ma non c’è stato niente da fare: il ventottenne è poi deceduto all’ospedale di Legnano, dove era stato trasportato.

Anche le persone a bordo della Seat, un 23enne ed un 34enne, hanno avuto bisogno di cure mediche per alcune contusioni ed escoriazioni ma non sono gravi. I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi del sinistro, per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto ed accertare le responsabilità.

(foto archivio)

17072021