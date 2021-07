COGLIATE – Operazione della polizia provinciale di Monza e Brianza a Cogliate, dove un 56enne è stato denunciato a piede libero: la sua villetta con giardino è stata posta sotto sequestro, il cortile era infatti diventato una sorta di discarica abusiva di auto in disuso. I tutori dell’ordine, infatti, hanno rivenuto numerosi, vecchi veicoli. Ieri mattina l’intervento degli agenti del comando di Cesano Maderno: si sono presentati alla villetta, dove hanno trovato 20 automobili, oltre a pneumatici, fusti d’olio esausto, dischi di freni, batterie al piombo. E’ stato tutto posto sotto sequestro al pari di tutta l’area dove si trova l’abitazione dell’uomo, titolare di una società che si occupa della manutenzione di automezzi e che ha sede legale a Monza.

Al cogliatese sono risultate intestate una ottantina di vetture, date in uso a privati ed aziende: secondo la polizia provinciale quando i veicoli non erano più funzionanti e comunque troppo vecchi per il noleggio, venivano lasciati nel giardino di casa a Cogliate.

(foto: polizia provinciale di Monza e Brianza)

17072021