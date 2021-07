SARONNO – “Abbiamo superato la metà di luglio… quando l’area verde dell’Aquilone sarà utilizzabile in sicurezza dai nostri bimbi? All’attesa per la riparazione della carrucola, gioco amatissimo dai baby frequentatori del parco, aggiungiamo anche la richiesta di un quanto mai opportuno taglio dell’erba e magari un po’ più di cura dei cestini dell’area cani che spesso non sono dotati di sacchetto e non vengono svuotati regolarmente”.

Tornano alla carica le mamme e i papà del rione Aquilone che chiedono cura e attenzione per l’area verde del parco che si trova nei pressi di via Petrarca. Ai primi di giugno i genitori aveva chiesto un rapido intervento di manutenzione per la carrucola, gioco amatissimo da più piccoli, smontato nel settembre scorso senza essere più attivato. Da prima gli uffici comunali avevano risposto che non c’erano i fondi per riparalo poi l’assessore Franco Casali aveva spiegato come fosse stato realizzato un sopralluogo per rispondere all’esigenze.

“Siamo ormai al cuore dell’estate e ancora non si vede una soluzione al problema carrucola ed anzi recentemente si è aggiunto anche quello dell’erba alta. Capisco che ci siano tanti spazi da curare ma è ben più di qualche giorno che si è reso necessario un intervento”.

Alle segnalazione del parco dell’Aquilone si aggiungono anche quelle del parco davanti alla scuola elementare Damiano Chiesa: anche lì la carrucola è ko.