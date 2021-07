SARONNO – Ha conquistato il quinto posto, con un tempo di in 21.49, nella semifinale dei 200 metri Filippo Cappelletti atleta dell’Osa Saronno al suo debutto con la maglia azzurra agli Europei under 20 in corso a Tallinn. Venerdì il giovane talento della società saronnese ha fermato il cronometro a 21.25, quinto tempo della sua batteria (ottavo nella classifica successiva).

Ultimo appuntamento con i campioni under 20 dell’ Osa Saronno convocati dalla nazionale a Tallinn per gli europei under 20 stamattina, domenica 18 luglio alle 10, con le batterie delle staffette 4×100 che vedono in pista per gli azzurri Cappelletti e Luraschi.