SARONNO – Bronzo europeo per Filippo Cappelletti atleta Osa Saronno al suo debutto in maglia azzurra. Il giovane talento dopo aver conquistato un posto nella semifinale dei 200 metri ha gareggiato oggi nella 4×100.

Il team azzurro ha conquistato il terzo gradino del podio con Angelo Ulisse, Filippo Cappelletti, Federico Guglielmi e Matteo Melluzzo in 40.18, alle spalle di Gran Bretagna (39.74) e Olanda (40.07).

Per tutte e tre le squadre, crono piu’ alti rispetto alle batterie (39.81 degli sprinter italiani al mattino) anche a causa del vento che si fa sentire nel pomeriggio.

Grande soddisfazione per Cappelletti uno dei tre atleti della delegazione Osa che hanno debuttato in nazionale proprio all’europeo under 20 che si è concluso oggi a Tallinn.

Si è conclusa con il 15esimo tempo totale, il sesto posto in finale l’avventura di Giorgia Marcomin. La saronnese al suo debutto con la maglia azzurra ha registrato il suo nuovo personale (13.75) in mattinata nella sua batteria per poi registrare un 13.89 nella semifinale nel pomeriggio. A completare la rosa saronnese c’è Edoardo Luraschi 18enne saronnese dell’Osa che agli europei d’atletica under 20 ha raggiunto la semifinale. Qui con il tempo di10.66 ha conquistato il settimo posto senza riuscire ad arrivare in finale.