SARONNO – Venti giorni di cantiere nella zona di via Bergamo. Lo annuncia l’assessore ai Lavori Pubblici Novella Ciceroni che, se pur il cantiere non sia comunale, informa i cittadini delle modifiche alla viabilità che saranno attive da martedì 20 luglio e sino al 10 agosto.

“A causa, infatti, dei lavori programmati dalla società 2iRete Gas Spa all’altezza della rotatoria tra via Bergamo e via Miola, nelle ore diurne, dalle 7 alle 19, verranno adottati provvedimenti viabilistici alternativi, per consentire l’esecuzione degli interventi in sicurezza”

Nel tratto compreso tra il confine con Ceriano Laghetto e via Miola, la via Bergamo sarà quindi chiusa al traffico (escluso quello locale) e sarà predisposta una deviazione sulla bretella pedemontana.

La via Bergamo, nel tratto tra via Miola e via Carugati, sarà a senso unico di marcia in direzione di piazza Borella e sarà vietata la sosta dei veicoli.

Ci potranno poi essere deviazioni temporanee e legate a brevi periodi in base all’andamento del cantiere.

(foto archivio)