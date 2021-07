SARONNO – “Venerdì sera poco dopo la mezzanotte c’è stato un evento gravissimo, forse mai registrato nel nostro paese, abbiamo assistito a un un atto di vandalismo, che forse porta con sé anche un po’ di degrado della nostra società”.

Inizia così la nota di Andrea Fermata esponente cittadino di Fratelli d’Italia che commenta l’incendio di un cassonetto avvenuto davanti alle scuole elementari.

“Tra l’altro ieri sera è stata una bellissima serata in piazza a Gerenzano, davanti alla nostra bellissima chiesa dove un evento culturale, a cui ho partecipato, ha riunito molti gerenzanesi i quali si sono divertiti ascoltando musica, mangiando e bevendo tutti in allegria, ma sempre in rispetto delle regole Covid e sotto gli occhi attenti della nostra polizia locale.

Tuttavia c’è stato questo atto vandalico davanti alla nostra scuola Papa Giovanni che avrebbe potuto causare molti più danni, fortunatamente il fuoco si è spento anche grazie all’intervento dei pompieri.

Ieri mattina verso le 9 sono passato ha constatare la situazione e ho incontrato uno dei nostri assessori il quale anche lui era completamente sconvolto, scuotendo la testa ci siamo guardati increduli.

È una situazione da monitorare, ma se nel nostro paese, in tutti i punti sensibili, ci fossero le telecamere forse questi atti di pura vigliaccheria che potrebbero però avere risvolti ben più gravi si potrebbero evitare”

(foto i resti del cassonetto)