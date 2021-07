ORIGGIO – Malgrado i cartelli che indicano di ridurre la velocità tantissimi automobilisti esagerano schiacciando l’acceleratore quando percorrono via per Lainate. Il rettilineo, soprattutto nel tratto tra via Verdi e via per Caronno, è percorso troppo spesso a velocità sostenute in un un tratto in cui in passato gli incidenti, anche con gravi conseguenze, non sono mancati.

Così la polizia locale consortile di Origgio Uboldo, guidata dal comandante Alfredo Pontiggia, ha deciso di realizzare un controllo con il telelaser. Un accertamento pensato soprattutto come deterrente agli eccessi di velocità e per ricordare agli automobilisti diretti a Lainate o in autostrada di non esagerare.

Il risultato sono state due patenti ritirate ad altrettanti automobilisti sorpresi ben oltre il limite di velocità che in quel tratto di strada è di 50 chilometri all’ora. Uno è stato immortalato mentre viaggiava a 90 chilometri all’ora, l’altro a 100. Per entrambi, fermati immediatamente dalla pattuglia, è arrivata la sospensione della patente ed un verbale da 554 euro. Un’infrazione che si ricorderanno per molto tempo visto che dovranno scontarla anche con una decurtazione di 6 punti patente.

(foto archivio)