Dopo tre successi consecutivi Italia Softball pareggia la quarta amichevole contro Honda Reverta, formazione di Tochigi che milita nella Japan Softball League e che sta facendo da sparring partner delle azzurre in quel di Sendai per preparare il torneo olimpico. 1-1 il risultato finale del match odierno in cui si è messa ancora una volta in mostra Alexia Lacatena in pedana di lancio.

La lanciatrice classe 2002, che il prossimo anno inizierà l’avventura al college a Kentucky University, ha subito solamente tre valide nelle prime sei riprese di gioco in cui ha controllato le mazze giapponesi per 6 inning. Nella settima ripresa l’unico punto, ai danni di Greta Cecchetti, è ad opera di Haruna Murayama, autrice di un doppio ed entrata poi a casa su errore difensivo.

L’attacco italiano aveva sbloccato il punteggio nel corso del terzo inning grazie alla parte alta del proprio lineup con una volata di sacrificio di Erika Piancastelli a sinistra che ha spinto a casa il leadoff Andrea Howard. Match da due valide a referto per Amanda Fama e Giulia Longhi (tra cui un doppio).

(foto: la saronnese Giulia Longhi)

18072021