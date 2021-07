SARONNO – MILANO – Sono molti i saronnesi che hanno visto Beppe Sala, sindaco uscente di Milano, per le strade di Saronno. No niente incontri ufficiali con il primo cittadino Augusto Airoldi, niente convegni o tavoli in città. Semplicemente è un effetto della campagna elettorale per decidere chi guiderà il capoluogo milanese che sta entrando nel vivo.

Diversi i saronnesi che hanno notato la Smart rossa e nera personalizzata per la campagna elettorale del sindaco milanese in carica. Nel dettaglio, come si vede dalla foto condivisa con ilSaronno da una nostra lettrice che ringraziamo, l’auto è personalizzata con il volto di Beppe Sala e il logo di Lavoriamo x Milano con Sala. Completa la grafica l’indirizzo del sito internet e alcuni slogan come “più lavoro, più sicurezza, più moda, più cultura”. La vettura è stata notata diverse volte negli ultimi giorni da piazzale Borella a via Roma.

(foto l’auto della campagna elettorale di Beppe Sala