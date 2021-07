SARONNO – Il risotto coi funghi porcini offerto dall’associazione Regioni d’Italia e la presenza degli harleysti arrivati per esprimere solidarietà e conoscere la situazione dell’azienda sono stati protagonisti della domenica al presidio dei lavoratori della Gianetti Ruote allestito, senza soluzione di continuità, davanti allo stabilimento della storica azienda che li ha informati della volontà di cessare la produzione lo scorso 3 luglio.

Una serata ben riuscita che ha visto la presenza del vicesindaco Dante Cattaneo e dell’assessore Antonio Magnani che hanno contribuito anche alla preparazione del risotto coi funghi, con il saronnese Michele Castelli. La risottata è stata servita ai lavoratori e agli harleysti arrivati ad esprimere la propria solidarietà visto che la casa di produzione delle amatissime moto è uno dei clienti dell’azienda cerianese.

Quella che inizia oggi è una settimana cruciale e non a caso la mobilitazione continua anche fuori dal presidio: Fim Fiom e Uilm, nell’ambito della mobilitazione indetta da Cgil, Cisl e Uil della Brianza, hanno proclamato per martedì 20 luglio quattro ore di sciopero “a sostegno della vertenza della Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto per il ritiro della procedura di chiusura del sito ed i conseguenti licenziamenti”.

Fondata nel 1880 a Saronno la Gianetti ruote ha oggi sede in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto dove conta 152 dipendenti. Attualmente produce ruote per camion e per le celebri motociclette della Harley Davidson. E’ di proprietà di un fondo investimenti tedesco, che controlla anche molte altre aziende in svariati settori compreso quello dei giocattoli e del modellismo.

