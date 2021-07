SARONNO – “E’ qualche settimana che non diamo i dati colgo con piacere l’opportunità offerta da Radiorizzonti di fare il punto”.

Sono le parole con cui il sindaco Augusto Airoldi ha iniziato il collegamento telefonico con Agostino Masini a Radiorizzonti nello spazio dedicato all’aggiornamento sulla situazione covid.

“Secondo i dati messi a disposizione da Ats al momento i positivi a Saronno sono 9. Numero che farebbe pensare al sindaco che la variante Delta non stia ancora problema ma ovviamente dobbiamo attendere gli sviluppi. Sette è il minimo di cittadini positivi registrati in città nelle ultime settimane e speriamo fortemente che non sia in corso un’inversione di tendenza. Del resto dobbiamo ricordare che a Saronno a novembre siamo arrivati anche a mille positivi”.

Airoldi ricapitola poi i dati dei guariti da inizio pandemia: “Sono 3.705 e crescono al ritmo di 1/2 al giorno“. I deceduti che sono fermi a 208 “dato fortunatamente stabile da inizio luglio”.

Il sindaco conclude con la situazione dell’hub vaccinale: “Al momento è attivo per le seconde dosi e viaggia oltre le mille somministrazioni al giorno grazie al lavoro dei volontari che come sindaco e a nome della città non posso fare a meno di ringraziare”.

Airoldi conferma anche le chiusure, anticipate da ilSaronno nella giornata di sabato: “Sono state organizzate di richiesta di Regione Lombardia per rimodulare la somministrazione delle seconde dosi e per dare un po’ di respiro ai volontari. Ci sarà uno stop dal 13 al 29 agosto. si partirà con delle chiusure settimana prossima ad esempio mercoledì 28 l’hub sarà aperto solo al mattina e da giovedì 29 a sabato 31 saranno sospese tutte le attività2.

