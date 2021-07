SENDAI – La cinque giorni di amichevoli a Sendai per Italia Softball contro Honda Reverta si conclude con un successo per 2-0 nel segno di una grande Greta Cecchetti che lancia uno shutout condito da 10 strikeout. Le azzurre concludono così la loro serie di amichevoli con Honda con un record di 4 vittorie ed un pareggio, segnando 11 punti e subendone solamente 5, mostrando una grande forma difensiva. Martedì 20 le azzurre lasceranno Sendai per spostarsi a Fukushima, dove mercoledì 21 (inizio alle 5 di mattina, orario italiano) apriranno il proprio torneo olimpico contro gli Stati Uniti.

Nei giorni scorsi dopo tre successi consecutivi Italia Softball pareggia la quarta amichevole contro Honda Reverta, formazione di Tochigi che milita nella Japan Softball League e che sta facendo da sparring partner delle azzurre in quel di Sendai per preparare il torneo olimpico. 1-1 il risultato finale del match odierno in cui si è messa ancora una volta in mostra Alexia Lacatena in pedana di lancio.

Nell’Italia del softball anche tre giocatrici dell’Inox Team Saronno capolista in serie A1: Andrea Filler (foto), Fabrizia Marrone e Giulia Longhi.

