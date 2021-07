VENEGONO INFERIORE – E’ stato l’allarme a mette in gufa i ladri che in perfetto stile “banda del buco” hanno preso di mira il Maxi Zoo di via Kennedy.

Sabato notte, poco prima di l’una e mezza, alcuni malviventi hanno provato a raggiungere la stanza della cassaforte del punto vendita tramite un buco nel muro. Hanno creato un grosso foro nella parete partendo da un negozio attiguo al cui interno erano in corso dei lavori.

Il colpo è saltato grazie al sistema di allarme, arrivato alla centrale operativa Sicuritalia, che ha prontamente inviato le sue pattuglie sul posto e segnalato il tentativo di effrazione alle forze dell’ordine.

Dagli accertamenti ispettivi successivi risulta che gli ignoti si sono fermati al solo foro nel muro, senza aver avuto il tempo di accedere ai locali. I ladri sono infatti stati messi in fuga dal pronto intervento di vigilantes e forze dell’ordine.

19072021

