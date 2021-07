SARONNO – “Limbiate, Origgio, Solaro, Misinto e Gerenzano: sono i comuni che questo weekend hanno proposto ai propri concittadini eventi ed iniziative. E a Saronno? Niente. Neanche una proposta dall’Amministrazione nell’intero fine settimana (o se c’è stata è ben stata ben nascosta). E’ vero c’è il problema covid ma l’impegno dei comuni limitrofi dimostra che si possono organizzare iniziative in sicurezza”.

Sono le parole di una 55enne saronnese che sabato ha contattato ilSaronno: “Per la verità volevo tirarvi le orecchie – esordisce in una telefonata alla redazione – nell’articolo del weekend della nostra città (Saronno ndr) c’era solo il “Cinema sotto le stelle” e gli ultimi giorni della mostra al Chiostro. Poi ho cercato sul Saronno Sette ed ho visto che non avete scritto eventi perchè non c’erano. E a parte il concerto di Ferragosto non ci sono altre proposte in calendario”.

Nelle parole della saronnese poco polemica ma un’attenta riflessione: “Abbiamo bisogno di eventi, iniziative di occasioni per vivere la città nel rispetto delle norme anticovid per ridurre l’opportunità che si creino assembramenti non autorizzarti ma anche per far capire ai saronnesi, a chi ha patito quest’anno di pandemia e di chiusura che la comunità c’è e che, dopo questo anno difficile e con lo spettro di una nuova ondata, ci sono stimoli e possibilità per vivere una socialità nuova”.

“Ero presente all’evento con le arpe a Villa Gianetti un evento decisamente emozionante – conclude la saronnese – ma è stato diverse settimane fa. C’è stata la festa della ceramica organizzata dal museo e nulla più a parte la finale azzurra. Al momento sembra che per Saronno sarà un’estate lunga e desolata (in programma il concerto di Ferragosto e la festa dello sport a settembre) con il rischio che il centro invece di popolarsi di iniziative ed eventi, cultura e intrattenimento lasci spazio al degrado”.

