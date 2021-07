SARONNO – “Ringraziamo tutti coloro sono passati, e per chi non fosse riuscito: abbiamo registrato l’incontro, sabato scorso dapprima al parco Salvo D’Acquisto per il dibattito e la mostra, e poi in Piazza Rossa per la discussione, la cena, l’audio di Vince e infine la proiezione di “I wanna be loved by you” con i commentari “La Strada” in prima visione e che consigliamo a chi se li fosse persi”. Così i responsabili del Collettivo Adespota, che ha organizzato lo scorso fine settimana mostra ed eventi in occasione dell’anniversario del G8 di vent’anni fa a Genova.

Un ringraziamento particolare a chi si è prestato al gioco, e ha contribuito in maniera sostanziosa alla buona riuscita dell’iniziativa con interventi mai banali e stimolanti. Il ricavato della cena andrà a rimpolpare la cassa di solidarietà Rizoma per sostenere le spese legali in provincia di Varese. È stata una giornata, o anzi, una discussione infinita, iniziata alle 16.30 e finita attorno a mezzanotte. Tutti insieme, a piccoli gruppi, ognuno con se stesso, poi di nuovo tutti insieme, ancora a piccoli gruppi.

(foto: un momento dell’evento)

20072021