LIMBIATE – E’ stata presentata in conferenza stampa la nuova alleanza M5Stelle-Azione Civile che correrà insieme alle prossime elezioni amministrative a Limbiate, a sostegno del candidato sindaco grillino Mario De Giorgio.

“Abbiamo trovato in Azione Civile, rappresentata a livello nazionale dall’ex magistrato Antonio Ingroia, un valido interlocutore con cui provare a scardinare l’abitudine tutta limbiatese di avere ‘un uomo solo al comando’ – ha spiegato lo stesso candidato De Giorgio – Insieme a loro vogliamo costruire qualcosa di importante per la nostra città, una città che per troppo tempo ha trasformato l’ordinario in straordinario, dimenticandosi invece di puntare allo straordinario facendo fare a Limbiate quel salto di qualità che merita”.

Presentati anche gli stretti collaboratori del candidato sindaco De Giorgio: i due coordinatori delle liste Mattia D’Amore (M5stelle) e Alfonso Notangelo (Azione Civile) e il portavoce Rosario Traina.

Tutte le settimane sino a fine mese, M5Stelle e Azione Civile saranno insieme nei banchetti di incontro con la cittadinanza con l’iniziativa #LIMBIATESEITU, che mira ad integrare il programma elettorale già stilato con le proposte e i suggerimenti dei cittadini.

20072021