LAZZATE – Calcio mercato, in Eccellenza colpaccio dell’Ardor Lazzate che per la prossima stagione si è assicurato il bomber Oltjan Berberi. Classe 1986 ed origini albanesi, è un elemento di grande esperienza. Punta centrale, nelle ulltime stagioni ha vestito la maglia del Lomellina, Busto 81, Legnano, Casatese, Olginatese. In passato aveva militato anche nel Derthona, Asti, Lavagnese, Sestese, Legnago, Alzano Cene, Chieri, fra Lega Pro, serie D ed Eccellenza. “Benvenuto Oltjan e grazie anche al suo procuratore, Vito Bevivino” dicono dall’Ardor.

Una formazione, quella di Lazzate, che si sta dunque potenziando in vista della prossima stagione nella quale punta senz’altro ad un ruolo da protagonista del campionato lombardo di Eccellenza, con il direttore sportivo Marco Proserpio che sta scandagliando il mercato in cerca degli elementi giusti per fare decollare la squadra gialloblù che fa base allo stadio di via Laratta.

(foto: da sinistra il procuratore Vito Bevivino, Oltjan Berberi ed il direttore sportivo dell’Ardor Lazzate, Marco Proserpio)

20072021