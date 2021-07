SARONNO – Presentazione ufficiale per il Fbc Saronno: l’appuntamento è fissato giovedì, 22 luglio, alle 19.30 a “El primero”, il ristorante nato nel Padiglione Expo dell’Uruguay, che si trova in via Saronnino 3, a margine dell’ex Varesina ad Origgio. Per il presidente Simone Sartori ed i suoi collaboratori una occasione per incontrare la stampa e gli addetti ai lavori e presentare la nuova stagione che vedrà i biancocelesti ritornar enel campionato di Promozione, dopo la fusione con il Gorla Maggiore e l’acquisizione dei relativi diritti sportivi.

Il direttore sportivo Simone Morandi è intanto al lavoro per costruire una formazione competitiva, che alcune conferme e molto arrivi. Agli ordini del nuovo allenatore Nicolò Taroni i giocatori presenti in questo periodo si sono nei giorni scorsi già ritrovati allo stadio di Cesate, per una prima sgambata “conoscitiva”, mentre il ritiro dovrebbe tenersi da fine agosto; il via dei campionati è previsto nella seconda metà di settembre.

20072021