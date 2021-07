SARONNO – Dal 12 al 18 luglio sono stati 743 (308 in provincia di Como e 435 in provincia di Varese) i cittadini over 60 che si sono auto-presentati presso gli centri vaccinali per ricevere il vaccino monodose Janssen- Johnson&Johnson.

La campagna dedicata al target degli ultrassessantenni proseguirà fino a fine mese. Ats Insubria rinnova l’invito ad aderire all’iniziativa a tutti gli over 60 non ancora vaccinati e non prenotati sulla piattaforma regionale o guariti da più di 3 mesi. E’ possibile presentarsi senza appuntamento presso i centri vaccinali del territorio aderenti, durante gli orari di apertura.

CV Schiranna Piazzale Roma 1 Loc. Schiranna VARESE

tutti i giorni fino al 31.07 8- 20

CV Rancio Valcuvia Via Provinciale 13 Loc. Rancio Valcuvia CUVEGLIO

tutti i giorni fino al 31.07 8 – 20

CV Ospedale di Gallarate Via Pastori 4 GALLARATE

dal lunedì a venerdì 9 – 13

CV Villa Erba Largo Lucchino Visconti 4 CERNOBBIO

tutti i giorni fino al 29.07 8 – 20

CV Lariofiere Viale Resegone 9 ERBA

tutti i giorni fino al 29.07 8 – 20

Si dovrà essere muniti di tessera sanitaria, consenso informato e scheda anamnestica compilati. La documentazione è scaricabile dal sito di ATS Insubria al link https://www.ats-insubria.it/news/6672-vaccinazione-covid-campagna-speciale-per-gli-over-60

Prosegue poi la campagna vaccinale anche per la copertura degli altri target di popolazione. Nella settimana dal 22 luglio al 1 agosto, Ats Insubria ha messo a disposizione 20.476 slot per la somministrazione di prime dosi, di cui 14.687 risultano già prenotati sul portale regionale (rilevazione 19 luglio ore 8.00). Si conferma la programmazione delle seconde dosi, secondo il calendario degli appuntamenti già definiti.

Da fine mese, prenderà avvio anche la fase sperimentale di somministrazione del vaccino Covid-19 (Janssen) presso le farmacie individuate dall’accordo raggiunto con Regione Lombardia. Per il territorio dell’Ats Insubria sono:

– Como, farmacia Di Breccia srl, via Perego 7;

– Bulgarograsso (Co), farmacia S. Agata srl, via Guffanti 2/b;

– Gallarate (Va), farmacia dott. Paolo Introini & c. sas, via Magenta 27;

– Varese, farmacia della Brunella, via Salvo d’Acquisto 2.

Progressivamente verranno coinvolte tutte le farmacie convenzionate sul territorio, interessate ad aderire.

Si conferma l’impegno delle autorità sanitarie nel proporre iniziative volte ad aumentare il più possibile il tasso di copertura vaccinale della popolazione, in particolare per gli over 60, il target più esposto ad incorrere in forme severe di malattia, con l’obiettivo di raggiungere il prima possibile l’immunità di comunità.