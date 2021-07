“Si raccomanda ai cittadini – spiega l’Amministrazione in una nota diffusa su Facebook – di non entrare nei parchi e nelle aree verdi trattate per almeno un’ora dal termine dell’intervento e di tenere lontani gli amici a quattro zampe anche dalle aiuole. Si consiglia, inoltre, di non consumare i prodotti degli orti adiacenti alle aree trattate per tre giorni e di mantenere chiuse porte e finestre in prossimità dei giardini pubblici”.